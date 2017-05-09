Алмазбек Атамбаев: "Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира"

9 мая 2017, 11:03 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тылов с Днем Победы.

Во время митинга-реквиема, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы глава государства почтил память павших в годы ВОВ, возложив венок к Вечному огню.

В ходе своего выступления глава государства пожелал всем ветеранам здоровья и долголетия.

"От всей души поздравляю вас с сегодняшним Великим праздником – Днем Победы! В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в наших сердцах вечно. Таковыми для нашего народа стали долгие и изнурительные 4 года Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы – 9 Мая 1945 года", - сказал он.

По его словам, с началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг "Всё для фронта, всё для Победы!" стал неотъемлемой частью жизни кыргызского народа. "Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище", - отметил Президент.

Также А.Атамбаев напомнил, что уроженцы Кыргызстана составили костяк 316-ой стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию им. И. В. Панфилова.

"За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Кыргызстана были награждены орденами и медалями, 74-м было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена "Слава". В годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт. Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда лежать на полях войны. Погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Беларуси", - добавил он.

Помимо этого Президент страны подчеркнул, что в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев.

"А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты - новых родителей. И после Кыргызстан принимал всех, кому было трудно. Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству", - заявил А.Атамбаев.