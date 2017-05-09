Президент КР раскритиковал некоторых депутатов Госдумы РФ за разжигание ксенофобии

9 мая 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами", - сказал Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на митинге-реквиеме в честь 72-ой годовщины ко Дню победы в Великой Отечественной Войне.

По его словам, несколько лет назад известный российский писатель Михаил Веллер в интервью агентству "Росбалт" фактически поддержал скинхедов, заявив, что, дескать, они просто неосознанно берут на себя функции по защите российского государства.

"То есть, убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России. А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Кыргызстана", - сказал он.

Как отметил глава государства, депутат Государственной Думы России Константин Затулин в эфире государственного телеканала "Россия-1" призвал к жестким мерам к мигрантам из Кыргызстана, обосновав это тем, что, дескать, киргизы чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России.

"Я искренне благодарен ведущему той передачи Владимиру Соловьеву за достойный ответ господину Затулину. Но хотел бы и сам добавить несколько слов по этому вопросу для господ Веллеров и Затулиных. Во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации", - отметил Президент.

А.Атамбаев подчеркнул, что в одну языковую с кыргызами группу входят ряд родственных народов Российской Федерации. "Это, к примеру, татары, башкиры, хакасы, тувинцы и другие. Само слово "Сибир" от кыргызского "Шибер – место, богатое травой", Байкал – "Байкөл – богатое озеро", Енисей – "Энесай – Мать-река". Да и река Урал называлась раньше Жайык, Яик – "широкая", - сказал он.

Также глава государства отметил, что многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов.

"Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие. То есть не Затулиным и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы. И проблемой для России являются не "чужаки", не трудовые мигранты из Кыргызстана, а свои некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России.

Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из кыргызского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и кыргызов. Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16-ти лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму. Семья не без урода. В любом есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом.

Для нас, кыргызов, Россия – это наша историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай. Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни. Как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны.

Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у Президента Российской Федерации В.В.Путина", - отметил Президент Кыргызстана.