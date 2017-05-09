А.Атамбаев: "Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов"

9 мая 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. "Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов", - заявил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на митинге-реквиеме, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы.

"Сегодня, празднуя 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества. Тех, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Мы склоняем головы перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня. Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов. Пусть земля им будет пухом", - отметил Президент.

По его словам, День Победы для всех нас святой праздник. "Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городов нашей страны, чтобы сказать миру: "Мы – наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева", - рассказал А.Атамбаев.

Отметим, что по данным Министерства социального развития КР на сегодня в Кыргызстане проживает 647 ветеранов ВОВ.