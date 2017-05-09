 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.54 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На ирландский остров неожиданно вернулся песчаный пляжНа ирландский остров неожиданно вернулся песчаный пляжА.Атамбаев: Мы склоняем головы перед бессмертной памятью тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечестваА.Атамбаев: Мы склоняем головы перед бессмертной памятью тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества

А.Атамбаев: "Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов"

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424838-ru.html

Похожие новости

Долгие и изнурительные годы войны и День Победы навсегда живут в наших сердцах, - А.Атамбаев

Как распределили денежные средства родственникам погибших, пострадавшим и местным жителям поселка Дача Су

Беспредел на дорогах: виноваты маршрутки?!

Как остановить беспредел на дорогах — шесть предложений Болота Ибрагимова

Определены направления развития сотрудничества в сфере АПК для бизнеса стран ЕАЭС

9 мая 2017, 11:19       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. "Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов", - заявил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на митинге-реквиеме, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы.
"Сегодня, празднуя 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества. Тех, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Мы склоняем головы перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня. Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды ветеранов. Пусть земля им будет пухом", - отметил Президент.
По его словам, День Победы для всех нас святой праздник. "Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городов нашей страны, чтобы сказать миру: "Мы – наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева", - рассказал А.Атамбаев.
Отметим, что по данным Министерства социального развития КР на сегодня в Кыргызстане проживает 647 ветеранов ВОВ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум