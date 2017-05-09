А.Атамбаев: Мы склоняем головы перед бессмертной памятью тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества

9 мая 2017, 11:18 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 мая, принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на столичной площади Победы и выступил с речью.

Глава государства почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Вечному огню на столичной площади Победы.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев, руководитель Аппарата президента Сапар Исаков, мэр города Бишкек Албек Ибраимов, члены правительства, а также представители дипломатического корпуса.

Текст выступления президента публикуется полностью:

"Урматтуу согуштун жана эмгектин ардагерлери! Урматтуу мекендештер! Баарыңыздарды Улуу Жеңиштин 72 жылдыгы менен куттуктайм!

9-май - ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө майрам, үй-бүлөлүк майрам, ыйык майрам.

Биз бүгүн Улуу ата мекендик согушта жана оорукта Жеңишке салым кошкон ардагерлерге башыбызды ийип, таазим этебиз.

Урматтуу мекендештер!

Экинчи дүйнөлүк согуш тарыхтагы эң кандуу, ошону менен катар адамзатка улуу сабактарды калтырган окуя болду. Бул бир улутту башка улуттан жогору койбош керектигин, курал менен башканы багынтуу мүмкүн эместигин, жер шарында Тынчтыктан улук бир дагы дөөлөт жок экенин бардык элдердин эсинен чыккыс сабак кылып калтырган.

Тилекке каршы, азыр дүйнөнү кайрадан коогаландар басты - боордоштор бири-бирин өлтүрүп жатышат, террорчулук, башкалардын жерин, байлыктарын басып алуу аракеттери токтогон жок, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка тентип кетүүдө. Дүйнөдө бир дагы өлкө бул коркунучтардан четте калган жок.

Ошондуктан, адамзатка, ар бир адамга азыр тынчтык, сабырдуулук, айкөлдүк деген сапаттар абдан зарыл болуп турат. Аталарыбыз башын сайып, бизге, кийинки муундарга алып келген Тынчтыкты, Эркиндикти көзүбүздүн карегиндей сактайлы! Ошондо гана ардагерлерибиз алдындагы парзыбызды актайбыз!

Арабызда калган согуш жана эмгек ардагерлерине камкордук көрүп, алардан жылуу сөз, жардам аябайлык.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним Великим праздником - Днем Победы!

В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в наших сердцах вечно. Таковыми для нашего народа стали долгие и изнурительные 4 года Великой Отечественной войны и, конечно же, долгожданный День Победы - 9 Мая 1945 года.

С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг "Всё для фронта, всё для Победы!" стал неотъемлемой частью жизни нашего народа. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность - важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище.

Уроженцы Кыргызстана составили костяк 316-ой стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию им.И.В.Панфилова.

За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Кыргызстана были награждены орденами и медалями, 74-м было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена "Слава".

В годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт. Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда лежать на полях войны. Погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Беларуси.

Уважаемые соотечественники!

В годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты - новых родителей. И после Кыргызстан принимал всех, кому было трудно.

Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству.

Уважаемые соотечественники! Почему я сегодня еще раз решил напомнить об этом?

К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами.

Несколько лет назад известный российский писатель Михаил Веллер в интервью агентству "Росбалт" фактически поддержал скинхедов, заявив, что, дескать, они просто неосознанно берут на себя функции по защите российского государства. То есть убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России.

А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Киргизии.

Так, депутат Государственной Думы России Константин Затулин в эфире государственного телеканала "Россия-1" призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что, дескать, киргизы чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России.

Я искренне благодарен ведущему той передачи Владимиру Соловьеву за достойный ответ господину Затулину. Но хотел бы и сам добавить несколько слов по этому вопросу для господ Веллеров и Затулиных.

Во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации.

В одну языковую с киргизами группу входят ряд родственных народов Российской Федерации. Это, к примеру, татары, башкиры, хакасы, тувинцы и другие. Само слово "Сибир" от кыргызского "Шибер - место, богатое травой", Байкал - "Байкөл - богатое озеро", Енисей - "Энесай - Мать-река". Да и река Урал называлась раньше Жайык, Яик - "широкая".

Многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие.

То есть не Затулиным и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы.

И проблемой для России являются не "чужаки", не трудовые мигранты из Киргизии, а свои некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России.

Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из киргизского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и киргизов. Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму.

Семья не без урода. В любом есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом.

Для нас, кыргызов, Россия - это наша историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай. Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни. Как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны.

Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у президента Российской Федерации В.В.Путина.

Уважаемые ветераны войны и тыла! Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня, празднуя 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества. Тех, кого не дождались дома овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители.

Мы склоняем головы перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего дня. Я с болью в сердце наблюдаю, как рядеют ряды ветеранов.

Пусть земля им будет пухом!

Уважаемые ветераны! Уважаемые соотечественники!

День Победы для всех нас святой праздник. Сегодня десятки тысяч детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны пройдут по улицам Бишкека и других городовнашей страны, чтобы сказать миру: "Мы - наследники Великой Победы! Мы помним!". Как сын фронтовика я горжусь, что в рядах "Бессмертного полка" пройдут и мои дети и внуки - потомки фронтовика Шаршена Атамбаева!

Уважаемые ветераны войны и тыла!

Спасибо вам! Спасибо за то, что вы рядом с нами, что ваша жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству.

Сегодня я - как Главнокомандующий Вооруженными Силами - приказываю вам: "Уважаемые ветераны, держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы! Вы нужны нам! Вы нужны нашей стране!"

Урматтуу согуштун жана эмгектин ардагерлери!

Урматтуу мекендештер!

Бүгүн мен сиздерди Жеңиш майрамы менен президент катары, Куралдуу күчтөрдүн Колбашчысы катары алтынчы жолу куттуктап жатам.

Өзүңөр билгендей, беш айдан кийин кыргыз эли жаңы президентти шайлайт. Эмдиги жылы сиздерди башка президент, башка колбашчы куттуктайт.

Ишенип койгула, ушул жылдардын ичинде согуш ардагерлери үчүн колдон келгендин бардыгын жасадым. Беш жыл мурда өлкөнүн акыбалы өтө начар болчу. Мисалы, ардагерлерге ай сайын кошумча он миң сомдон төлөйлү десек, бюджетте акча жок эле. Чет элдик спонсорлордон жыл сайын каражат таап жаттык. Төрт жылда 300 миллион сом таптык ардагерлердин стипендиясы үчүн.

Кудайга шүгүр, азыр өлкөнүн акыбалы башка. Ушул жылдан баштап бул милдетти мамлекет аткарып жатат. Кыргызстан бутка турду!

Урматтуу аталар-апалар!

Силер каалагандай жардам бере албасам, кечирип койгула. Колдон келишинче иштедим. Анткени, силерди көргөндө өз атамды көргөндөй болом. Кыргызда: "Атам өлсө да, атамды көргөндөр, билгендер өлбөсүн" деген сөз бар. Ал киши да сиздерге окшоп согуш ардагери болчу. Апам эмгек ардагери болчу.

Ошондуктан, бүгүн, урматтуу аталар-апалар, президент катары, Куралдуу күчтөрдүн колбашчысы катары сиздерге буйрук берем:

Бар болгула! А ман-эсен болгула!

Эмки 9-май майрамын сөзсүз бала-чака менен чогуу тосуп алгыла!

Жараткан баарыңыздарга чың ден соолук, бак-таалай берсин!

Жараткан элибизге биримдик, жерибизге берекет берсин!".