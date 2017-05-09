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Рано начали — ЦИК требует от кандидатов в президенты прекратить агитацию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424835-ru.html

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9 мая 2017, 10:55       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Центральная комиссия КР по выборам и проведению референдумов призвала кандидатов в президенты прекратить преждевременную агитацию.
В преддверии очередных выборов президента несколько партий заявили о выдвижении своих кандидатов через СМИ. При этом, сообщает ЦИК, некоторые из них начали активное распространение материалов о претендентах на участие в выборах. Здесь содержатся признаки предвыборной агитации, отмечают в Центризбиркоме.
Согласно законодательству, информирование избирателей политическими партиями или их представителями с использованием наименования, флага, логотипов, значков кандидатов тоже является агитацией.
При этом статьей 23 Конституционного закона страны "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" прямо предусмотрены сроки проведения предвыборной агитации, а именно: "предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования".
ЦИК отмечает, что недопустимо распространение информационных и иных материалов, имеющих признаки агитации, до установленного законом срока.
Центризбирком призывает воздержаться от преждевременного распространения агитационных материалов.
Президентские выборы планируется провести 19 ноября 2017 года. Свои кандидатуры собираются выдвинуть экс-премьер Темир Сариев, лидер партии "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев, председатель фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и глава парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

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