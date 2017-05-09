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Президент КР раскритиковал некоторых депутатов Госдумы РФ за разжигание ксенофобииПрезидент КР раскритиковал некоторых депутатов Госдумы РФ за разжигание ксенофобииАлмазбек Атамбаев: "Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира"Алмазбек Атамбаев: "Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира"

Алмазбек Атамбаев: В годы войны многие нашли приют в Кыргызстане, сейчас наших мигрантов называют "чужаками"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424834-ru.html

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9 мая 2017, 11:07       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев возложил цветы к Вечному огню, а также поздравил ветеранов с Днем Победы. На площади Победы присутствовали 248 ветеранов.
В своей поздравительной речи Атамбаев вспомнил, что в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Белоруссии человек нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев.
"Почему я сегодня еще раз решили напомнить об этом? К сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, это разжигает ксенофобию, вражду между братскими народами", — сказал он.
В качестве примеров глава государства привел интервью писателя Михаила Веллера, в котором он заявил, что «скинхеды неосознанно берут на себя функции по защите российского государства». Также Атамбаев вспомнил недавнюю трагедию в Санкт-Петербурге.
"Отдельные российские политики и СМИ развернули истерию против мигрантов из Кыргызстана. Хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами Сибири и Алтая. А многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов", — добавил Алмазбек Атамбаев.

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