Алмазбек Атамбаев: В годы войны многие нашли приют в Кыргызстане, сейчас наших мигрантов называют "чужаками"

9 мая 2017, 11:07 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев возложил цветы к Вечному огню, а также поздравил ветеранов с Днем Победы. На площади Победы присутствовали 248 ветеранов.

В своей поздравительной речи Атамбаев вспомнил, что в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Белоруссии человек нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев.

"Почему я сегодня еще раз решили напомнить об этом? К сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, это разжигает ксенофобию, вражду между братскими народами", — сказал он.

В качестве примеров глава государства привел интервью писателя Михаила Веллера, в котором он заявил, что «скинхеды неосознанно берут на себя функции по защите российского государства». Также Атамбаев вспомнил недавнюю трагедию в Санкт-Петербурге.

"Отдельные российские политики и СМИ развернули истерию против мигрантов из Кыргызстана. Хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами Сибири и Алтая. А многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов", — добавил Алмазбек Атамбаев.