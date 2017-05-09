Омурбек Бабанов: Война с фашизмом – страшный урок, который преподнесла человечеству история

9 мая 2017, 10:48 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" поздравил кыргызстанцев с Днем победы.

«Уважаемые соотечественники!

9 мая – это великий день для всех нас. Для меня – это не просто праздник, это один из самых важных дней в истории моей страны, определяющий смысл нашей жизни, наши ценности и наши стремления.

Это День памяти всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Мой дед Бабан Толокеев погиб на этой страшной войне, как и тысячи других солдат, принеся себя в жертву ради мира для своих детей, внуков, правнуков. Вся наша семья из поколения в поколение чтит и помнит их подвиг и мужество пред лицом ужасающих масштабов беды.

9 мая – это День Победы над фашизмом, над самой извращенной формой политического устройства. Я категорически не приемлю нацизм и все его проявления. Война с фашизмом – страшный урок, который преподнесла история человечеству.

С Днём Победы, дорогие кыргызстанцы! Пусть мужество и героизм этого великого дня никогда и никем не забываются. Пусть о войне нам, нашим детям, внукам напоминает лишь этот священный праздник.

Вечная память Великой Победе! Вечная память героям наших братских народов».