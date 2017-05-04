Ороз Мамралиев. Кавалерист, каскадер, кыргыз на службе у Василия Сталина

9 мая 2017, 10:41 Комментарии

Ороз Мамралиев – один аксакалов кыргызской диаспоры в России. Он родился в 1926 году в долине Кетмен–Добо Токтогульского района Джалал–Абадской области. Можно сказать, что он пережил все главы советской и современной истории - становление советской власти, годы репрессии, Великую отечественную войну, распад СССР… И каждое историческое событие он переживал и в личной жизни.

Войну Ороз Мамралиев встретил 15-летним подростком. Когда все мужчины призывного возраста ушли на фронт, то ему, как лучшему ученику, поручили самую ответственную работу – вести учет скота на джайлоо. А через год 16-летний подросток стал уже секретарем Токтогульского сельского совета. Ему пришлось совмещать эту обязанность с обязанностями бухгалтера, учетчика и другими ответственными должностями.

После школы он поступил в зоотехническое отделение Джалал-Абадского сельхозинститута, который в военное время был преобразован в сельхозшколу ускоренного обучения.

В 1944 году 18–летнего Ороза Мамралиева призвали в армию. Вначале его распределили в пехоту, а потом в разведку. Ускоренное обучение новобранцы проходили в городе Борисоглебск.

"Тогда уже становилось ясно, что советская армия идет к Победе. Она уже шла в наступление. А вот ребятам чуть старше нас, 1924 года рождения, которые в 18 лет попали на фронт в самый разгар войны, пришлось туго", - рассказывает Ороз Мамралиевич.

Наскоро научившись держать автомат, он в составе Второго кавалерийского полка попал в Третий Белорусский фронт.

После боев в Кенигсберге (сейчас Калининград - прим. vb.kg)их взвод разделили на две части. Первую часть отправили в Берлин, вторую - в Японию, где тоже шла война, а шестерых солдат, в числе их и Ороза Мамралиева почему-то отправили в Москву.

Он рассказал, что в Москву командование их отправило без предупреждения и объяснения причин, а может солдаты ничего не поняли из-за языковых трудностей. Но всю дорогу в поезде они строили догадки, куда их везут. То, что он ехали в купейном вагоне, а не на плацкартном как обычные солдаты, лишь озадачивало их. Но, как оказалось, молодых бойцов направили в Высшее кавалерийское училище им. С. М. Буденного в Москве.

По словам ветерана, это было удивительное время полное впечатлений.

Орозу Мамралиеву удалось служить таким прославленным полководцам, как Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Семену Буденному и другим.

Ороз Мамралиев до сих пор помнит, как ему пришлось готовиться к военному параду 1947 года. Тогда Сталин поручил принимать парад министру обороны Николаю Булганину. Для парада тот выбрал лошадь по кличке Ледок, с которой занимался Мамралиев. И ему было поручено натренировать лошадь для парада. Но ситуация была щекотливая - Булганин не умел ездить на лошади.

"Это был стресс для меня, ведь за любой промах могли наказать. А во время тренировок Булганин еще и упал с лошади. Но нам с Ледком повезло тогда. После падения Булганин выбрал другую лошадь, которую раньше готовили для Буденного. На следующий день после парада Булганин издал приказ о награждении трех кавалеристов, которые готовили лошадей, среди них был и я", - вспоминает Мамралиев.

Служа инструктором на манеже, он оказался у истоков зарождения конного спорта в СССР.

"Лето 1948 года я провел на даче Сталина, готовил лошадь для дочери вождя. В один из дней Василий Сталин приехал на отцовскую дачу. Мы были знакомы еще по главному манежу в Москве. Тогда он рассказал, что хочет развивать конный спорт и позвал меня к себе на службу. Но я ведь простой кавалерист и не мог сам решать, но он добился того, что через несколько дней меня перевели в его ведомство. Мы выбирали лошадей, готовили, обучали их", - вспоминает он.

Ветеран любит вспоминать и один анекдотичный случай, связанный с самим Сталиным.

24 марта 1948 года Василий Сталин праздновал свой день рождения. Вечером к нему приехал отец. Молодой Ороз, бывший на дежурстве, стоял снаружи здания. Проходя мимо, Сталин вдруг остановился и решил поздороваться с парнем и протянул руку, что было невиданным жестом для вождя. Взволнованному парню ничего не оставалась делать, как в ответ протянуть руку. А на следующий день все его занятия отменили и на спецмашине куда-то увезли.

"Все, попал. Хоть Сталин и сам решил поздороваться, меня все-равно могли обвинить в невиданной дерзости. Ведь тогда арестовать могли и за меньшее, а тут – рукопожатие с самим Сталиным", - думал Ороз Мамралиев, пока ехал в машине.

Но его привезли в Кремлевскую больницу на обследование, чтобы проверить, не мог ли парень случайно заразить вождя народа какой-нибудь болезнью во время рукопожатия.

Ороз Мамралиев продолжил свою карьеру в полку МВД. Он был командиром эскадрона, командиром дивизиона, начальником штаба. В отставку вышел в 1984 году в звании полковника. После отставки ему предложили остаться в качестве тренера. За эти годы он обучил 16 мастеров и 20 кандидатов в мастера спорта. На полный отдых Ороз Мамралиев ушел лишь в 2004 году, но продолжает активно участвовать в жизни полка.

Довелось ветерану участвовать и в постановке эпических кинокартин и телепередач. Он был каскадером в фильмах "Война и мир", "Илья Муромец" и других исторических кинокартинах.

Ороз Мамралиев всю жизнь прожил в Москве. В этом городе он и встретил свою любовь - Анастасию Никитичну. Они вырастили сына, двоих внуков. В Кыргызстан Ороз Мамралиев привозил семью во время отпуска, а в Москве его квартира была открыта для всех соотечественников.

В 1960-х он пытался вернуться на родину и даже договорился о переводе. Но в последний момент его просьбу отклонили и ему пришлось остался в Москве, но ветеран не жалеет об этом.

91-летний ветеран ВОВ продолжает активно участвовать в жизни родного полка в Москве и как старейший аксакал кыргызской диаспоры дает назидания своим соотечественникам в России.