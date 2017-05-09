Атамбаев приказал ветеранам долго жить и отпраздновать День Победы в 2018г

9 мая 2017, 10:47 Комментарии

Сегодня, 9 мая, президент Алмазбек Атамбаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

"Празднуя 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне молодое поколение должно склонять головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради мирного неба для всего человечества", - сказал глава государства.

Он также отметил, что 9 мая для всех нас святой праздник и сегодня десятки тысяч людей пройдут по улицам Бишкека, чтобы сказать миру что "Мы наследники Великой Победы! Мы помним!".

Кроме того Атамбаев как главнокомандующий отдал ветеранам приказ жить долго.

"Я как главнокомандущий вооруженными силами страны хочу отдать вам приказ. Уважаемые ветераны, держитесь! Вы должны обязательно встретить день Победы в следующем году", - сказал Атамбаев.