СМИ: В Венесуэле гвардейцы пустили слезоточивый газ в школы и госпитали

9 мая 2017, 10:55 Комментарии

Национальная боливарианская гвардия применила против протестующих слезоточивый газ, который в итоге поразил также школы, дома и больницы венесуэльского города Маракайбо.

Как сообщает RT со ссылкой на ABC, добровольцам и спасателям пришлось оперативно эвакуировать здания. Из помещений детей выносили на руках, а больных и стариков вывозили в колясках.

По имеющейся информации, в одном социальном учреждении, охваченном газом, находилось большое число пожилых людей и малолетних детей. Он стал объектом атаки из-за того, что в нём пытались укрыться участники антиправительственного митинга.

Ранее сообщалось, что меньшей мере 116 человек пострадали в ходе оппозиционных протестов 8 мая в Каракасе.