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СМИ: В Венесуэле гвардейцы пустили слезоточивый газ в школы и госпитали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359529_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424830-ru.html

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9 мая 2017, 10:55       Комментарии

Национальная боливарианская гвардия применила против протестующих слезоточивый газ, который в итоге поразил также школы, дома и больницы венесуэльского города Маракайбо.
Как сообщает RT со ссылкой на ABC, добровольцам и спасателям пришлось оперативно эвакуировать здания. Из помещений детей выносили на руках, а больных и стариков вывозили в колясках.
По имеющейся информации, в одном социальном учреждении, охваченном газом, находилось большое число пожилых людей и малолетних детей. Он стал объектом атаки из-за того, что в нём пытались укрыться участники антиправительственного митинга.
Ранее сообщалось, что меньшей мере 116 человек пострадали в ходе оппозиционных протестов 8 мая в Каракасе.

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