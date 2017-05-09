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Красный Полумесяц КР организовал сбор помощи жителям сел, пострадавших от оползня и землетрясений

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/krasnyi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424829-ru.html

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Жители сел, пострадавших от землетрясения, заселены в палатки – МЧС

9 мая 2017, 10:42       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Красным Полумесяцем Кыргызстана в связи с последними событиями на юге страны, организована кампания по сбору финансовой и гуманитарной помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгене, а также пострадавшим в результате серий землетрясений, произошедших в Чон-Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Красного Полумесяца КР.
По предварительной информации от МЧС КР, а также от Команды Реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана, во время землетрясений пострадали 4 населенных пункта Чон-Алайского района: Шибе, Карамык, Кара-Тейит, Чулук. В итоге в различной степени пострадали 1000 жилых объектов (Из них 529 lV-категории, 8 - V- категории разрушенности) и 5 социальных учреждений (стационарная больница, ФАП, мечеть, школа, роддом).
МЧС КР предоставил 544 палаток для пострадавшего населения. В результате определения нужд пострадавших выяснено, что жителям требуются финансовые средства для ремонта и постройки домов, а также продукты питания и гигиенические наборы.
Красный Полумесяц Кыргызстана организует кампанию по сбору помощи пострадавшим.
Накопительные счета для помощи пострадавшим в Ошской области:
ОО Национальное Общество Красного Полумесяца КР.
ИНН: 02111201210065
МФО 111002 Филиал ЗАО "Банк Азии"
р/с № 1110200030000828
ОКПО 27940636
Код платежа: 55102000
Элсом: 0558 08 05 57
Сбор гуманитарной одежды, продуктов питания по адресу: г.Ош – офис Красного Полумесяца Кыргызстана, ул.Баялинова 3
Также пункты сбора гуманитарной помощи имеются во всех областных представительствах Красного Полумесяца Кыргызстана.

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