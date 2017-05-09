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ЦИК КР предупреждает о недопустимости преждевременной агитации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-kr-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424828-ru.html

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В Кыргызстане могут запретить использование склонов гор для предвыборной агитации

9 мая 2017, 10:48       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана обращается к гражданам и политическим партиям о недопустимости преждевременного распространения информационных материалов, имеющих признаки агитации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
По ее информации, в преддверии очередных выборов главы государства в 2017 году, ряд политических партий заявили в средствах массовой информации о выдвижении своих представителей в качестве кандидатов в Президенты КР. При этом некоторые из них начали активное распространение материалов о претендентах на участие в выборах Президента КР в качестве кандидатов, в многочисленных интервью и выступлениях самих претендентов в электронных и печатных средствах массовой информации также содержатся признаки предвыборной агитации.
"Согласно законодательству, информирование избирателей кандидатами, политическими партиями или их представителями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) кандидатов, политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, статьей 23 Конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" прямо предусмотрены сроки проведения предвыборной агитации, а именно "предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования".
Таким образом, распространение информационных и иных материалов, имеющих признаки агитации политических партий и граждан, планирующих участвовать в выборах Президента КР, до начала установленного законодательством срока предвыборной агитации недопустимо.
"В этой связи, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР обращается ко всем политическим партиям и гражданам КР, намеревающимся принять участие в выборах Президента КР, и призывает воздержаться от преждевременного распространения материалов, имеющих признаки агитации", - отметили в ЦИК.

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