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Ветеранам органов внутренних дел сделали подарки, вручили нагрудный знак им.Ивана Путилина

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424827-ru.html

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9 мая 2017, 10:32       Комментарии

В честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла и ветеранам органов внутренних дел, полковникам милиции в отставке Сагынбека Чоюнбаева и Эшенкула Усубалиев вручили денежные премии и подарки. Об этом сообщила 8 мая пресс-служба Министерства внутренних дел.
Кроме того, председатель ветеранов органов внутренних дел города Токмока, полковник милиции в отставке Темир Асанбеков был награжден нагрудным знаком им.Ивана Путилина "За заслуги в ветеранском движении".
Нагрудный знак учрежден Российским комитетом ветеранов войны и военной службы как высшая общественная награда. Орденом награждаются за активное участие в развитии ветеранского движения, успехи в социально-правовой защите ветеранов, патриотическом воспитании молодежи, весомый вклад в реализацию уставных целей и задач ветеранов войны и военной службы.
"В селе Алчалуу Чуйского района член ветеранов органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Абдлас Мамкулов организовал праздничный обед для тружеников тыла и ветеранов органов внутренних дел", - добавили в МВД.

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