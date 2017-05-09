Ветеранам органов внутренних дел сделали подарки, вручили нагрудный знак им.Ивана Путилина

9 мая 2017, 10:32 Комментарии

В честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла и ветеранам органов внутренних дел, полковникам милиции в отставке Сагынбека Чоюнбаева и Эшенкула Усубалиев вручили денежные премии и подарки. Об этом сообщила 8 мая пресс-служба Министерства внутренних дел.

Кроме того, председатель ветеранов органов внутренних дел города Токмока, полковник милиции в отставке Темир Асанбеков был награжден нагрудным знаком им.Ивана Путилина "За заслуги в ветеранском движении".

Нагрудный знак учрежден Российским комитетом ветеранов войны и военной службы как высшая общественная награда. Орденом награждаются за активное участие в развитии ветеранского движения, успехи в социально-правовой защите ветеранов, патриотическом воспитании молодежи, весомый вклад в реализацию уставных целей и задач ветеранов войны и военной службы.

"В селе Алчалуу Чуйского района член ветеранов органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Абдлас Мамкулов организовал праздничный обед для тружеников тыла и ветеранов органов внутренних дел", - добавили в МВД.