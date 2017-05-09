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Долгие и изнурительные годы войны и День Победы навсегда живут в наших сердцах, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424826-ru.html

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9 мая 2017, 10:49       Комментарии

В истории Кыргызстана есть события, которые народ будет помнить всегда. Они не забываются и живут в сердцах вечно - долгие и изнурительные 4 года Великой Отечественной войны и долгожданный День Победы 9 мая 1945 года. Об этом 9 мая сказал президент Алмазбек Атамбаев во время митинга-реквием на площади Победы в Бишкеке.
"С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг "Все для фронта, все для Победы!" стал неотъемлемой часть частью жизни нашего народа", - сказал он.
А.Атамбаев отметил, что в годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт. Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда на полях войны. Погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории Украины и Беларуси.
"В годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую родину, дети-сироты - новых родителей", - сказал он.
"Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству", - добавил президент.

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