Долгие и изнурительные годы войны и День Победы навсегда живут в наших сердцах, - А.Атамбаев

9 мая 2017, 10:49 Комментарии

В истории Кыргызстана есть события, которые народ будет помнить всегда. Они не забываются и живут в сердцах вечно - долгие и изнурительные 4 года Великой Отечественной войны и долгожданный День Победы 9 мая 1945 года. Об этом 9 мая сказал президент Алмазбек Атамбаев во время митинга-реквием на площади Победы в Бишкеке.

"С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг "Все для фронта, все для Победы!" стал неотъемлемой часть частью жизни нашего народа", - сказал он.

А.Атамбаев отметил, что в годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт. Больше трети из них не вернулись с войны, остались навсегда на полях войны. Погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории Украины и Беларуси.

"В годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах кыргызстанцев. А простые кыргызские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую родину, дети-сироты - новых родителей", - сказал он.

"Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству", - добавил президент.