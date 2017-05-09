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Бессмертный полк начал шествие в Бишкеке — вышли 20 тыс человек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424825-ru.html

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Внедорожник и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке

9 мая 2017, 10:29       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке стартовала акция "Бессмертный полк". Около 20 тысяч человек с фотографиями своих воевавших дедушек и бабушек выдвинулись из парка Победы имени Даира Асанова (на Южных воротах) вниз по улице Абдрахманова.
"Здесь очень много людей, колонна растянулась на полтора километра", - передает с места событий корреспондент Sputnik Кыргызстан.
"Бессмертный полк" - гражданская инициатива по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа.
Следите за акцией "Бессмертный полк" в текстовой и прямой трансляциях Sputnik Кыргызстан.

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