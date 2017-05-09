Бессмертный полк начал шествие в Бишкеке — вышли 20 тыс человек

9 мая 2017, 10:29 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке стартовала акция "Бессмертный полк". Около 20 тысяч человек с фотографиями своих воевавших дедушек и бабушек выдвинулись из парка Победы имени Даира Асанова (на Южных воротах) вниз по улице Абдрахманова.

"Здесь очень много людей, колонна растянулась на полтора километра", - передает с места событий корреспондент Sputnik Кыргызстан.

"Бессмертный полк" - гражданская инициатива по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа.

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