 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.54 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Внедорожник и легковушка столкнулись лоб в лоб в БишкекеВнедорожник и легковушка столкнулись лоб в лоб в БишкекеНа акцию «Бессмертный полк» в Бишкеке собралось около 30 тыс. человек (фото, видео)На акцию «Бессмертный полк» в Бишкеке собралось около 30 тыс. человек (фото, видео)

На площади Победы началось празднование Дня Победы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359526_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424822-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев: "Фашизм был побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира"

Долгие и изнурительные годы войны и День Победы навсегда живут в наших сердцах, - А.Атамбаев

Атамбаев приказал ветеранам долго жить и отпраздновать День Победы в 2018г

Президент А.Атамбаев возложил цветы к мемориалу Победы в ВОВ

В Бишкеке началось шествие участников акции "Бессмертный полк"

9 мая 2017, 10:12       Комментарии

Сегодня, 9 мая, на площади Победы в Бишкеке проходит празднование Дня Победы советских войск над фашистской Германией.
Главными гостями на этом мероприятии являются ветераны и труженики тыла. Сегодня все герои бывшего Советского союза блистают своими орденами и медалями.
Исполнение песен военных времен погружает присутствующих в по-настоящему праздничное и победное настроение.
А вся площадь ожидала прибытия главы государства Алмазбека Атамбаева, который выступит с поздравительной речью.
Президент прошел по площади Победы и возложил цветы к Вечному огню как дань памяти бессмертному подвигу героев войны.
После чего была объявлена минута молчания, которая сопровождалась выстрелами в воздух, затем прозвучал гимн Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум