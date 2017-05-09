На площади Победы началось празднование Дня Победы

9 мая 2017, 10:12 Комментарии

Сегодня, 9 мая, на площади Победы в Бишкеке проходит празднование Дня Победы советских войск над фашистской Германией.

Главными гостями на этом мероприятии являются ветераны и труженики тыла. Сегодня все герои бывшего Советского союза блистают своими орденами и медалями.

Исполнение песен военных времен погружает присутствующих в по-настоящему праздничное и победное настроение.

А вся площадь ожидала прибытия главы государства Алмазбека Атамбаева, который выступит с поздравительной речью.

Президент прошел по площади Победы и возложил цветы к Вечному огню как дань памяти бессмертному подвигу героев войны.

После чего была объявлена минута молчания, которая сопровождалась выстрелами в воздух, затем прозвучал гимн Кыргызстана.