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"Игра престолов" помогла исландской валюте стать самой быстрорастущей в мир

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359519_ig...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424821-ru.html

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9 мая 2017, 10:22       Комментарии

Сериал "Игра престолов" помог исландской кроне стать самой быстрорастущей валютой в мире: за минувший год она сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро, пишет Birdinflight со ссылкой на BBC. Одним из основных факторов подобного роста стал туристический бум, который наблюдается в стране в последние годы: в 2016-м Исландию посетило 1,6 миллиона человек, при этом ожидается, что в 2017-м количество туристов достигнет уже 2,4 миллиона.
Как отмечается, заметным вкладом в эти достижения стало то, что Исландия все чаще становится местом съемок популярных фильмов и сериалов, в числе которых - "Игра престолов" и "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана. Возможность побывать на локациях из любимых картин и привлекает значительную часть туристов.
При этом у подобного успеха есть и обратная сторона: система здравоохранения и дорожная инфраструктура страны, население которой составляет всего 300 тысяч человек, порой оказываются просто не готовы к такому наплыву гостей со всего мира.

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