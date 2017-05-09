"Игра престолов" помогла исландской валюте стать самой быстрорастущей в мир

9 мая 2017, 10:22 Комментарии

Сериал "Игра престолов" помог исландской кроне стать самой быстрорастущей валютой в мире: за минувший год она сильнее всего укрепилась по отношению к доллару и евро, пишет Birdinflight со ссылкой на BBC. Одним из основных факторов подобного роста стал туристический бум, который наблюдается в стране в последние годы: в 2016-м Исландию посетило 1,6 миллиона человек, при этом ожидается, что в 2017-м количество туристов достигнет уже 2,4 миллиона.

Как отмечается, заметным вкладом в эти достижения стало то, что Исландия все чаще становится местом съемок популярных фильмов и сериалов, в числе которых - "Игра престолов" и "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана. Возможность побывать на локациях из любимых картин и привлекает значительную часть туристов.

При этом у подобного успеха есть и обратная сторона: система здравоохранения и дорожная инфраструктура страны, население которой составляет всего 300 тысяч человек, порой оказываются просто не готовы к такому наплыву гостей со всего мира.