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Массовая драка с перестрелкой в центре Бишкека — в больнице четверо

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424817-ru.html

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9 мая 2017, 9:55       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В центре Бишкека произошла перестрелка, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, инцидент произошел на пересечении улиц Исанова и Абдумомунова.
Две группы мужчин выясняли отношения, вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.
В районном отделении милиции информацию о перестрелке подтвердили, сообщив, что некоторых участников этой разборки задержали.
На Станции скорой помощи сообщили, что вызовов по данному адресу не поступало.
В пресс-службе столичной милиции рассказали, что перестрелка произошла в 3 ночи.
"Пять -шесть парней выясняли отношения, конфликт перерос в драку, во время которой один из них достал пистолет и выстрелил другому в ногу. Задержаны четверо, все они сейчас находятся в больнице", - сказали в пресс-службе.
Милиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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