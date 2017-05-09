Массовая драка с перестрелкой в центре Бишкека — в больнице четверо

9 мая 2017, 9:55 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В центре Бишкека произошла перестрелка, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, инцидент произошел на пересечении улиц Исанова и Абдумомунова.

Две группы мужчин выясняли отношения, вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и начал стрелять.

В районном отделении милиции информацию о перестрелке подтвердили, сообщив, что некоторых участников этой разборки задержали.

На Станции скорой помощи сообщили, что вызовов по данному адресу не поступало.

В пресс-службе столичной милиции рассказали, что перестрелка произошла в 3 ночи.

"Пять -шесть парней выясняли отношения, конфликт перерос в драку, во время которой один из них достал пистолет и выстрелил другому в ногу. Задержаны четверо, все они сейчас находятся в больнице", - сказали в пресс-службе.

Милиция выясняет обстоятельства произошедшего.