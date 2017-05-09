LIVE: шествие Бессмертного полка в Бишкеке

9 мая 2017, 9:59 Комментарии

Кыргызстан присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2012 году: тогда жители Оша вышли на парад в честь Дня Победы с портретами воевавших родственников. С тех пор шествие проводится ежегодно. В прошлогодней акции приняли участие от 10 до 20 тысяч бишкекчан, жителей близлежащих городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам столицы.

"Бессмертный полк" - международная гражданская инициатива по увековечению памяти фронтовиков, подвига, доблести и героизма народа в годы ВОВ. В этом году акция пройдет почти в 30 странах.

Программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Бишкеке 9 мая, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>