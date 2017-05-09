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В Бишкеке началось шествие участников акции "Бессмертный полк"В Бишкеке началось шествие участников акции "Бессмертный полк"248 ветеранов ВОВ из Бишкека участвуют в митинге-реквиеме на площади Победы248 ветеранов ВОВ из Бишкека участвуют в митинге-реквиеме на площади Победы

LIVE: шествие Бессмертного полка в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424816-ru.html

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9 мая 2017, 9:59       Комментарии

Кыргызстан присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2012 году: тогда жители Оша вышли на парад в честь Дня Победы с портретами воевавших родственников. С тех пор шествие проводится ежегодно. В прошлогодней акции приняли участие от 10 до 20 тысяч бишкекчан, жителей близлежащих городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам столицы.
"Бессмертный полк" - международная гражданская инициатива по увековечению памяти фронтовиков, подвига, доблести и героизма народа в годы ВОВ. В этом году акция пройдет почти в 30 странах.
Программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Бишкеке 9 мая, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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