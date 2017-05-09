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Внедорожник и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424815-ru.html

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В Бишкеке началось шествие участников акции "Бессмертный полк"

9 мая 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке столкнулись легковушка и внедорожник, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе патрульной милиции.
ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Суеркулова (бывшая Донецкая) примерно в 03.00. Столкнулись внедорожник Mercedes-Benz 350 и Mercedes-Benz 210.
"Внедорожник ехал вверх по Советской, а легковушка направлялась вниз. На пересечении с улицей Суеркулова водитель легковушки хотел повернуть налево, в этот момент и произошло столкновение. От удара Mercedes-Benz 210 отлетел в сторону и врезался в дерево", - сообщили в пресс-службе.
Оба водителя были трезвы, отметили в УПМ.
На Станции скорой помощи сообщили, что двое пострадавших в результате этого ДТП госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

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