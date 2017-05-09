Внедорожник и легковушка столкнулись лоб в лоб в Бишкеке

9 мая 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке столкнулись легковушка и внедорожник, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе патрульной милиции.

ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Суеркулова (бывшая Донецкая) примерно в 03.00. Столкнулись внедорожник Mercedes-Benz 350 и Mercedes-Benz 210.

"Внедорожник ехал вверх по Советской, а легковушка направлялась вниз. На пересечении с улицей Суеркулова водитель легковушки хотел повернуть налево, в этот момент и произошло столкновение. От удара Mercedes-Benz 210 отлетел в сторону и врезался в дерево", - сообщили в пресс-службе.

Оба водителя были трезвы, отметили в УПМ.

На Станции скорой помощи сообщили, что двое пострадавших в результате этого ДТП госпитализированы с травмами средней степени тяжести.