На акцию «Бессмертный полк» в Бишкеке собралось около 30 тыс. человек (фото, видео)

9 мая 2017, 10:07 Комментарии

Через считанные минуты в Бишкеке начнется акция «Бессмертный полк». Горожане пройдут с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по центральным улицам столицы.

По предварительным данным, в акции примет участие более 30 тыс. человек, которые собрались на Южных воротах Бишкека. Как рассказали организаторы, это намного больше, чем в прошлом году.

Во время шествия к основной колонне будут подключаться дополнительные группы.

Напомним, марш начнется в 10:00. Участники пройдут от Южных ворот по улице Байтика баатыра до площади Победы.