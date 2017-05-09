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Омурбек Бабанов: Я категорически не приемлю нацизм и все его проявленияОмурбек Бабанов: Я категорически не приемлю нацизм и все его проявления

На акцию «Бессмертный полк» в Бишкеке собралось около 30 тыс. человек (фото, видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-akt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424814-ru.html

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9 мая 2017, 10:07       Комментарии

Через считанные минуты в Бишкеке начнется акция «Бессмертный полк». Горожане пройдут с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по центральным улицам столицы.
По предварительным данным, в акции примет участие более 30 тыс. человек, которые собрались на Южных воротах Бишкека. Как рассказали организаторы, это намного больше, чем в прошлом году.
Во время шествия к основной колонне будут подключаться дополнительные группы.
Напомним, марш начнется в 10:00. Участники пройдут от Южных ворот по улице Байтика баатыра до площади Победы.

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