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Омурбек Бабанов: Я категорически не приемлю нацизм и все его проявления

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359525_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424813-ru.html

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9 мая 2017, 9:43       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем победы в Великой Отечественной войне.
Текст поздравления:
"9 мая – это великий день для всех нас. Для меня – это не просто праздник, это один из самых важных дней в истории нашей страны, определяющий смысл нашей жизни, наши ценности и наши стремления.
Это День памяти всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Мой дед Бабан Толокеев погиб на этой страшной войне, как и тысячи других солдат, принеся себя в жертву ради мира для своих детей, внуков, правнуков. Вся наша семья из поколения в поколение чтит и помнит их подвиг и мужество пред лицом ужасающих масштабов беды.
9 мая – это День Победы над фашизмом, над самой извращенной формой политического устройства. Я категорически не приемлю нацизм и все его проявления. Война с фашизмом – страшный урок, который преподнесла история человечеству.
С Днём Победы, дорогие кыргызстанцы! Пусть мужество и героизм этого великого дня никогда и никем не забываются. Пусть о войне нам, нашим детям, внукам напоминает лишь этот священный праздник.
Вечная память Великой Победе! Вечная память героям наших братских народов!"

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