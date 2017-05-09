Омбудсмен поздравил участников ВОВ и тружеников тыла

9 мая 2017, 9:34 Комментарии
Омбудсмен Кубат Оторбаев поздравил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и вручил подарки на мероприятии, приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в институте омбудсмена.
На мероприятие были приглашены участники Великой Отечественной войны и труженики тыла:
- Крупин Юрий Борисович (1926 года рождения, медаль "За победу над Германией"),
- Эшалиев Касымбек (1925 года рождения, медаль "За победу над Японией"),
- Чесноков Петр Никифирович (1922 года рождения, медаль "За отвагу"),
- Варавин Алексей Петрович (1921 года рождения, орден Красной Звезды),
- Гасанов Асад-Оглы (1921 года рождения, орден Отечественной войны 1 степени),
- Абдразаков Аскар (1926 года рождения, орден Красной Звезды),
- Егоров Александр Иванович (1923 года рождения, медаль "За отвагу").
В мероприятии также приняли участие представители вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветераны рассказали, как проходили годы службы и с какими трудностями им приходилось сталкиваться во время войны.
"Мы собрались здесь накануне великого праздника - Дня Победы. День Победы объединяет людей самых разных взглядов, самых разных профессий, возрастов и поколений. С каждым годом он все дальше от нас по времени. Воспоминания фронтовиков и очевидцев становятся историей, настоящим сокровищем. И задача нашего поколения не только сберечь память о подвиге советского народа, но и сохранять остроту восприятия этого грандиозного исторического события", - сказал К.Оторбаев.
Омбудсмен вручил подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
К.Оторбаев навестил и поздравил участников ВОВ, которые не смогли прийти на мероприятие.