Омбудсмен поздравил участников ВОВ и тружеников тыла

9 мая 2017, 9:34 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев поздравил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и вручил подарки на мероприятии, приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили в институте омбудсмена.

На мероприятие были приглашены участники Великой Отечественной войны и труженики тыла:

- Крупин Юрий Борисович (1926 года рождения, медаль "За победу над Германией"),

- Эшалиев Касымбек (1925 года рождения, медаль "За победу над Японией"),

- Чесноков Петр Никифирович (1922 года рождения, медаль "За отвагу"),

- Варавин Алексей Петрович (1921 года рождения, орден Красной Звезды),

- Гасанов Асад-Оглы (1921 года рождения, орден Отечественной войны 1 степени),

- Абдразаков Аскар (1926 года рождения, орден Красной Звезды),

- Егоров Александр Иванович (1923 года рождения, медаль "За отвагу").

В мероприятии также приняли участие представители вооруженных сил и правоохранительных органов. Ветераны рассказали, как проходили годы службы и с какими трудностями им приходилось сталкиваться во время войны.

"Мы собрались здесь накануне великого праздника - Дня Победы. День Победы объединяет людей самых разных взглядов, самых разных профессий, возрастов и поколений. С каждым годом он все дальше от нас по времени. Воспоминания фронтовиков и очевидцев становятся историей, настоящим сокровищем. И задача нашего поколения не только сберечь память о подвиге советского народа, но и сохранять остроту восприятия этого грандиозного исторического события", - сказал К.Оторбаев.

Омбудсмен вручил подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

К.Оторбаев навестил и поздравил участников ВОВ, которые не смогли прийти на мероприятие.