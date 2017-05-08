Письма с фронта: "Враг заплатит за убийство Вашего мужа Д. Шопокова"

9 мая 2017, 9:24 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Данное письмо адресовано жене героя советского союза Дуйшенкула Шопокова. В нем военком полка батальонного комиссара Мухамедьярова сообщает, что они не могут выслать документы ее мужа, но "Родина не забудет его подвиг".

Отметим что Шопоков родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Кыргызстана в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1939 года. В 1941 году был призван в Красную Армию, на фронте - с сентября 1941 года.

16 ноября 1941 года Дуйшенкул Шопоков участвовал в отражении многочисленных атак противника у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков, было уничтожено 18 вражеских танков. Данный подвиг вошёл в историю, как 28 героев-панфиловцев. В этом бою Дуйшенкул Шопоков пал смертью храбрых, не сдавшись, находясь в окружении вражеских солдат.

Позднее в июле 1942 года указом президиума Верховного Совета СССР ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как указал в своем письме военком полка за смерть героя враги заплатят с полна, и подвиг его всегда будет жить в памяти народа и истории.

"Действующая армия! Дорогая Керимбубу! Вашу просьбу о высылке Вам партбилета, принадлежавшего мужу, исполнить не можем. Существует положение, что все партийные документы, остающиеся после смерти членов или кандидатов ВКП(б), отсылаются в ЦК партии. Точно также и партийный документ Вашего мужа переслали в ЦК ВКП (б).

Дорогая Керимбубу! Дорого расплачивается озверелый враг за убийство Вашего мужа. Жестоко мстим мы ему за все злодеяния, причинённые им. Мстим и тесним на Запад. И скоро, скоро наступит день окончательной расплаты с врагом. Скоро, скоро весь советский народ вздохнет полной грудью и с новыми силами примется за мирный труд, за создание светлого, радостного, счастливого будущего. Мстите и Вы, Керимбубу! Мстите новыми победами на трудовом фронте. Мы здесь, Вы там, общими силами не дадим передышки врагу и будем бить, бить до победного конца. Горячий, боевой, большевистский привет! Пишет наш военком полка бат. Комиссар".