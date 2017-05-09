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Сотрудники посольства КР в РФ возложили цветы к монументу Матери-Родины в Санкт-Петербурге

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424809-ru.html

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9 мая 2017, 9:07       Комментарии

Сотрудники канцелярии посольства Кыргызстана в Санкт-Петербурге совместно с почетным консульством Кыргызстана и слушателями военных академий приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщила пресс-служба посольства КР в РФ, в частности в церемонии приняли участие слушатели Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва, Санкт-Петербургской военной академии связи имени С.М.Буденного, Михайловской военной артиллерийской академии.
В рамках посещения мемориального кладбища состоялось также возложение цветов к памятной доске в честь воинов-кыргызстанцев, защищавших город-герой Ленинград в годы войны.

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