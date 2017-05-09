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Руководство пансионатов на Иссык-Куле обязали убирать мусор со дна озера

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424808-ru.html

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9 мая 2017, 9:14       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. Руководство отелей и пансионатов на побережье Иссык-Куля обязали убирать мусор со дна озера. Соответствующее предписание Госэкотехинспекции включено в план-задание для хозяйствующих субъектов на 2017 год.
В документе указано, что администрациям домов отдыха предписано обеспечить уборку дна на прилегающей акватории от твердых бытовых отходов.
Также предписание обязует руководство пансионатов привести в порядок пляжные зоны, обеспечить техническую исправность очистных сооружений и канализационных сетей, оборудовать места сбора мусора контейнерами, твердым покрытием и ограждением.

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