Детей в Бишкеке научат оказывать первую помощь при ЧС

9 мая 2017, 8:44 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет фестиваль здоровья "Повсюду и для всех", сообщили в Национальном обществе Красного Полумесяца КР.

Мероприятие состоится 12 мая в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота), начнется оно в 17.00. Здесь пройдут познавательные акции, в рамках которых всех желающих обучат навыкам оказания первой помощи, измерения артериального давления и уровня сахара в крови, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в рамках фестиваля будут работать контактный зоопарк, студии рисования и лепки. Зрителям покажут цирковые номера, танцы и даже настоящее огненное шоу.

Фестиваль приурочен к Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается 8 мая. В этот день родился гуманист Анри Дюнан - основатель международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Самой организации в текущем году исполняется 154 года. В Кыргызстане Красный Полумесяц начал работать в 1926-м, он оказывает гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению.