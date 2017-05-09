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Сотрудники посольства КР в РФ возложили цветы к монументу Матери-Родины в Санкт-ПетербургеСотрудники посольства КР в РФ возложили цветы к монументу Матери-Родины в Санкт-ПетербургеСолнечно и без осадков — погода в Бишкеке на 9 маяСолнечно и без осадков — погода в Бишкеке на 9 мая

Детей в Бишкеке научат оказывать первую помощь при ЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424807-ru.html

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Работы 100 фотографов — выставка к Дню Победы открылась в Бишкеке

9 мая 2017, 8:44       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет фестиваль здоровья "Повсюду и для всех", сообщили в Национальном обществе Красного Полумесяца КР.
Мероприятие состоится 12 мая в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота), начнется оно в 17.00. Здесь пройдут познавательные акции, в рамках которых всех желающих обучат навыкам оказания первой помощи, измерения артериального давления и уровня сахара в крови, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, в рамках фестиваля будут работать контактный зоопарк, студии рисования и лепки. Зрителям покажут цирковые номера, танцы и даже настоящее огненное шоу.
Фестиваль приурочен к Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается 8 мая. В этот день родился гуманист Анри Дюнан - основатель международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Самой организации в текущем году исполняется 154 года. В Кыргызстане Красный Полумесяц начал работать в 1926-м, он оказывает гуманитарную и социальную помощь нуждающемуся населению.

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