Солнечно и без осадков — погода в Бишкеке на 9 мая

9 мая 2017, 7:46 Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 9 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, днем ожидается 25-27 градусов выше нуля. В ночь на вторник столбик термометра будет колебаться в пределах +13...+15.

МЧС предупреждает, что в связи с повышением температуры воздуха на автодорогах в горных районах сохраняется угроза схода снежных лавин. А в связи с локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах селеопасно, кроме того, вероятен подъем уровня воды в реках.