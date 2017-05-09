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Новости Кыргызстана

BBC: Эммануэль Макрон: пять причин, почему он выигралBBC: Эммануэль Макрон: пять причин, почему он выиграл

Солнечно и без осадков — погода в Бишкеке на 9 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424806-ru.html

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9 мая 2017, 7:46       Комментарии

БИШКЕК, 9 мая - Sputnik. В столице Кыргызстана 9 мая без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
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