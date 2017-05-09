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Экспорт текстиля и одежды из Синьцзяна в Кыргызстан, Казахстан и другие страны вырос на 20%

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eksport-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424804-ru.html

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9 мая 2017, 1:01       Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. На фоне восстановления экономического роста, увеличения спроса и модернизации потребления в странах Центральной Азии, экспорт текстильных изделий и одежды из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в Кыргызстан, Казахстан и другие страны вырос более чем на 20% в первом квартале этого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные таможней города Урумчи, административного центра автономного района Китая, сообщает газета "Жэньминь Жибао".
Как показывают статистические данные, объем экспорта текстильных изделий и одежды из Синьцзяна составил 10,24 млрд юаней ($1 = 6,89 юаня), что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Основными рынками сбыта такой продукции являются Кыргызстан и Казахстан, сообщила городская таможня Урумчи.
Текстильные изделия и одежда из Синьцзяна экспортируются в основном через сухопутные КПП "Торугарт" и "Иркештам".
Кроме того, Синьцзян также расширяет способ транспортировки экспортируемых текстильных изделий и одежды. Так, в прошлом году, помимо традиционных автодорожных перевозок, синьцзянские экспортеры начали вывозить текстильные изделия и одежду в Европу по железнодорожному маршруту "Китай-Европа" .
В последние годы все больше и больше текстильных предприятий из других районов страны, таких как провинции Чжэцзян и Шаньдун, открывают филиалы и фабрики на территории Синьцзяна.
Как стало известно, в первом квартале капиталовложения в основные фонды в отрасли текстильных изделий и одежды в Синьцзяне составили 3,74 млрд юаней с приростом почти на 40% . А всего в 2017 году инвестиции в основные фонды в этой отрасли в автономном районе должны превысить 72 млрд юаней.

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