Экспорт текстиля и одежды из Синьцзяна в Кыргызстан, Казахстан и другие страны вырос на 20%

9 мая 2017, 1:01 Комментарии

Бишкек, 9 мая /Кабар/. На фоне восстановления экономического роста, увеличения спроса и модернизации потребления в странах Центральной Азии, экспорт текстильных изделий и одежды из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в Кыргызстан, Казахстан и другие страны вырос более чем на 20% в первом квартале этого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные таможней города Урумчи, административного центра автономного района Китая, сообщает газета "Жэньминь Жибао".

Как показывают статистические данные, объем экспорта текстильных изделий и одежды из Синьцзяна составил 10,24 млрд юаней ($1 = 6,89 юаня), что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основными рынками сбыта такой продукции являются Кыргызстан и Казахстан, сообщила городская таможня Урумчи.

Текстильные изделия и одежда из Синьцзяна экспортируются в основном через сухопутные КПП "Торугарт" и "Иркештам".

Кроме того, Синьцзян также расширяет способ транспортировки экспортируемых текстильных изделий и одежды. Так, в прошлом году, помимо традиционных автодорожных перевозок, синьцзянские экспортеры начали вывозить текстильные изделия и одежду в Европу по железнодорожному маршруту "Китай-Европа" .

В последние годы все больше и больше текстильных предприятий из других районов страны, таких как провинции Чжэцзян и Шаньдун, открывают филиалы и фабрики на территории Синьцзяна.

Как стало известно, в первом квартале капиталовложения в основные фонды в отрасли текстильных изделий и одежды в Синьцзяне составили 3,74 млрд юаней с приростом почти на 40% . А всего в 2017 году инвестиции в основные фонды в этой отрасли в автономном районе должны превысить 72 млрд юаней.