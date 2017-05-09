"Жэньминь Жибао": Энергетическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном - образец обоюдного выигрыша

9 мая 2017, 0:52 Комментарии

"Жэньминь Жибао": В последнее время, на втором этапе строительства трубопровода природного газа китайского и казахстанского совместного предприятия, завершилось строительство южной линии проекта Казахстанского газопровода.

Достижение самообеспечения в поставках нефтепродуктов и природного газа к 2018 году - одна из стратегий национального развития, определенная президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Южная линия трубопровода - не только получивший наибольшее внимание национальный проект, но и мощное усилие по достижению взаимной выгоды в энергетическом сотрудничестве Китая и Казахстана в рамках "Пояса и пути".

7 сентября 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые посетил Казахстан с государственным визитом, выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути", вместе с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым присутствовал на церемонии открытия первого участка южной линии Казахстансого трубопровода. Завершение работы по данному проекту соединило богатые ресурсы природного газа западных районов Казахстана и и плотно заселенные южные районы, это означает, что почти половина населения Казахстана распрощаются с использованием одного лишь угля. Вместе с тем, был открыт второй канал между Китаем и Центральной Азией для транспорта природного газа, что имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности двух стран.

В 1997 году победителем тендера по акциям "Актобемунайгаза" стала CNPC, был поднят занавес с нефтяного и газового сотрудничества между Китаем и Казахстаном. За 20 лет совместной работы, результаты энергетического сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, включая Казахстан, были очень богаты. На обширных землях Центральной Азии, один трубопровод сырой нефти и четыре канала природного газа протянулись на тысячи миль, соединяя Китай и страны Центральной Азии. В том числе, канал сырой нефти и три газопровода АВС проходят через Казахстан.

Одновременно с сеянием добра для сотен миллионов китайских людей, китайско-казахстанское сотрудничество в сфере энергетики обеспечило мощную поддержку социально-экономического развития Казахстана и улучшения жизни народа. Согласно статистическим данным, лишь на казахстанском проекте CNPC были накоплены десятки миллиардов долларов США для казахстанского правительства, создала более 30 тысяч превосходных рабочих мест, воспитала множество высококвалифицированных кадров.