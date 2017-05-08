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Эммануэль Макрон – новый президент Франции: итоги голосования

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/emmanu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424801-ru.html

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8 мая 2017, 19:50       Комментарии

Министерство внутренних дел Франции опубликовало итоги второго тура выборов президента Франции. По данным МВД, победу в ходе голосования одержал лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон.
По итогам второго тура Макрон набрал 66,1 процента голосов избирателей. За его кандидатуру проголосовало 20 млн. 753 тыс. 798 человек. Его главная соперница — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — получила 33,9% голосов. Свой голос за нее отдали 10 млн. 644 тыс. 118 французов.
Напомним, второй тур выборов состоялся 7 мая 2017 года. По итогам первого тура, состоявшегося 23 апреля 2017 года, голоса избирателей распределились следующим образом: Эммануэль Макрон — 23,75 процента голосов, Марин Ле Пен — 21,53 процента. Третье место по итогам первого тура голосования занял представитель правого движения "Республиканцы" Франсуа Фийон (с 19,91 процента голосов), четвертое — кандидат от крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,64 процента).
Интересно, что 39-летний экс-министр экономики Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Пятой республики, созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем.

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