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Восьмилетняя певица из КР победила на международном конкурсе в Астане

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424800-ru.html

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8 мая 2017, 23:31       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Восьмилетняя кыргызстанка Томирис Алымсеитова заняла первое место на международном конкурсе-фестивале "Открытый Казахстан" в Астане, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан мама юной певицы Асель Мамбетова.
В конкурсе также приняли участие исполнители из России и Казахстана. Жюри признало Томирис лучшей среди 67 вокалистов.
© Фото / Асель МамбетоваВосьмилетняя кыргызстанка Томирис Алымсеитова заняла первое место на международном конкурсе-фестивале "Открытый Казахстан" в Астане По словам мамы, девочка занимается вокалом уже второй год, посещает занятия в детском музыкальном театре "Таберик". Учится Томирис во втором классе одной из частных школ Бишкека.
"Мы подали заявку, и нас пригласили. Дочь также получила отдельную награду за высокий профессионализм при исполнении. Она спела и на гала-концерте после конкурса", - рассказала Асель Мамбетова.
Кыргызстанка исполнила песню Робертино Лоретти "Джамайка". Членами жюри фестиваля были заслуженные артисты и работники культуры Казахстана, такие как Марат Омаров, Айтжан Токтаган и другие.
Как сообщил председатель этнокультурного объединения "Кыргызстан - Астана" Шавкат Исмаилов, танцевальный коллектив из КР "Жаш Канат" также занял первое место в номинации "хореография".

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