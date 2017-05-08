НОКП начал сбор средств и гумпомощи пострадавшим при оползне и землетрясениях на юге КР

8 мая 2017, 19:32 Комментарии

Национальное общество Красного Полумесяца объявило о начале сбора финансовой и гуманитарной помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгене, а также пострадавшим в результате серий землетрясений, произошедших в Чон-Алайском районе Ошской области.

По предварительной информации от МЧС КР, а также от команды реагирования на бедствия Красного Полумесяца Кыргызстана, во время землетрясений пострадали 4 населенных пункта Чон-Алайского района: Шибе, Карамык, Кара-Тейит, Чулук. В итоге в различной степени пострадали 1000 жилых объектов и 5 социальных учреждений (стационарная больница, ФАП, мечеть, школа, роддом).

МЧС КР предоставил 544 палаток для пострадавшего населения. В результате определения нужд пострадавших выяснено, что жителям требуются финансовые средства для ремонта и постройки домов, а также продукты питания и гигиенические наборы.

Накопительные счета для помощи пострадавшим в Ошской области:

ОО Национальное Общество Красного Полумесяца КР

ИНН: 02111201210065

МФО 111002 Филиал ЗАО «Банк Азии»

р/с № 1110200030000828

ОКПО 27940636

Код платежа: 55102000

Элсом: 0558 08 05 57

Сбор гуманитарной одежды, продуктов питания по адресу: г. Ош, офис Красного Полумесяца Кыргызстана, ул. Баялинова 3. Также пункты сбора гуманитарной помощи имеются во всех областных представительствах Красного Полумесяца Кыргызстана.