Шествие "Бессмертного полка", митинг, автопробег и салют: программа мероприятий на 9 мая

8 мая 2017, 19:20 Комментарии
Мэрия Бишкека представляет программу мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в 10:00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии мэрии города Бишкек, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.
В 10:00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10:45 совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил КР будет организована подача солдатской каши на 2 тыс. человек и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.
С 10:00 до 16:00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу – ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.
В 21:00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.