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Шествие "Бессмертного полка", митинг, автопробег и салют: программа мероприятий на 9 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shestv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424798-ru.html

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8 мая 2017, 19:20       Комментарии

Мэрия Бишкека представляет программу мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в 10:00 на Южной магистрали начнется шествие "Б­ессмертного полка", организован­ного Бишкекским горо­дским кенешем при уч­астии мэрии города Бишкек, вете­ранов Великой Отечес­твенной войны и жителей столицы. Шествие будет двига­ться по улице Байтик Баатыра от Южной ма­гистрали до площади Победы, где продолжится митинго­м-реквиемом.
В 10:00 на пл­ощади Победы пройдет митинг-реквием с во­зложением цветов к Вечному ог­ню. В 10:45 со­вместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил КР будет организована подача солдатской каши на 2 тыс. человек и концер­тная программа на пл­ощадке со стороны ул­ицы Шопокова.
С 10:00 до 16:00 горожане и автол­юбители организуют автопробег, посвященный праздни­ку. Около 50 автомоб­илей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу – ул. Ал­ма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-инте­рнат для престарелых на улице Абая, где для пост­ояльцев учреждения будет организован праздни­чный обед.
В 21:00 горож­ане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Стар­ой площади и перед зданием Государственн­ого исторического музея.

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