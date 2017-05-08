День Победы в Академии МВД КР

8 мая 2017, 22:05 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Бережно сохраняя традиции, 8 мая 2017 года Академия МВД КР провела традиционный, познавательный, военно-спортивный конкурс "Кырк-Чоро", посвященный 72-ой годовщине Дня Победы в ВОВ, который состоял из 3-х этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Академии МВД КР.

Первый этап – познавательный (брейн-ринг), где команды, состоящие из курсантов и студентов, представляли свои знания про ВОВ.

Второй этап – военно-спортивный. Здесь участники по эстафете: преодолевали пять рубежей "полосы препятствий", соревновались в меткости по стрельбе в "электронном тире", разборке-сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, по оказанию первой доврачебной помощи и беге в общеармейских защитных костюмах (ОЗК).

На третьем этапе конкурса участники исполняли военно-патриотические песни и танцы.

Академией МВД КР была организована полевая кухня, где приготовили солдатскую кашу для приглашённых гостей и ветеранов.

Оценивали конкурсантов - жюри, состоящее из ветеранов Академии МВД КР.

По результатам конкурса места между участниками распределились следующим образом:

3-е место - команда курсантов 2-го курса "Акыйкат";

2-е место - команда курсантов 4-го курса "Патриот";

1-е место - команда курсантов 3-го курса "Катюша".

Команде "Катюша", под восторженные крики и аплодисменты зрителей и участников, также был вручён специальный переходящий кубок.

Руководство Академии, сохраняя традиции, намерено ежегодно проводить этот конкурс.