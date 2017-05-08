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День Победы в Академии МВД КР

 

Фотографии: kabar.kg

                   

Источник:
http://kabar.kg/news/den-pobed...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424796-ru.html

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Какое суммы получили ветераны ВОВ накануне Дня Победы?

8 мая 2017, 22:05       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Бережно сохраняя традиции, 8 мая 2017 года Академия МВД КР провела традиционный, познавательный, военно-спортивный конкурс "Кырк-Чоро", посвященный 72-ой годовщине Дня Победы в ВОВ, который состоял из 3-х этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Академии МВД КР.
Первый этап – познавательный (брейн-ринг), где команды, состоящие из курсантов и студентов, представляли свои знания про ВОВ.
Второй этап – военно-спортивный. Здесь участники по эстафете: преодолевали пять рубежей "полосы препятствий", соревновались в меткости по стрельбе в "электронном тире", разборке-сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, по оказанию первой доврачебной помощи и беге в общеармейских защитных костюмах (ОЗК).
На третьем этапе конкурса участники исполняли военно-патриотические песни и танцы.
Академией МВД КР была организована полевая кухня, где приготовили солдатскую кашу для приглашённых гостей и ветеранов.
Оценивали конкурсантов - жюри, состоящее из ветеранов Академии МВД КР.
По результатам конкурса места между участниками распределились следующим образом:
3-е место - команда курсантов 2-го курса "Акыйкат";
2-е место - команда курсантов 4-го курса "Патриот";
1-е место - команда курсантов 3-го курса "Катюша".
Команде "Катюша", под восторженные крики и аплодисменты зрителей и участников, также был вручён специальный переходящий кубок.
Руководство Академии, сохраняя традиции, намерено ежегодно проводить этот конкурс.

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