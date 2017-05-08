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Коллектив ЦИК КР поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной

Источник:
http://kabar.kg/news/kollektiv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424795-ru.html

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Ветеранам вручили материальную помощь от имени Алмазбека Атамбаева

8 мая 2017, 22:09       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Председатель ЦИК КР Н. Шайлдабекова и председатель Бишкекской ТИК К. Маматов в преддверии Дня победы, встретились с председателем совета ветеранов Первомайского района Маркел Ибраевым, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Первомайского района города Бишкек с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вручили им от имени коллектива ЦИК КР материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК КР.
На встрече с председателем совета ветеранов Первомайского района Маркел Ибраевым глава Центризбиркома Н. Шайлдабекова, передала от имени коллектива ЦИК КР слова благодарности, уважения и искренние поздравления ветеранам Первомайского района города Бишкек, пожелала крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

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