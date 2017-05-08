Коллектив ЦИК КР поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной

8 мая 2017, 22:09 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Председатель ЦИК КР Н. Шайлдабекова и председатель Бишкекской ТИК К. Маматов в преддверии Дня победы, встретились с председателем совета ветеранов Первомайского района Маркел Ибраевым, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Первомайского района города Бишкек с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вручили им от имени коллектива ЦИК КР материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК КР.

На встрече с председателем совета ветеранов Первомайского района Маркел Ибраевым глава Центризбиркома Н. Шайлдабекова, передала от имени коллектива ЦИК КР слова благодарности, уважения и искренние поздравления ветеранам Первомайского района города Бишкек, пожелала крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.