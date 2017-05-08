Обращение ЦИК КР к гражданам и политическим партиям о недопустимости преждевременной агитации

8 мая 2017, 22:12 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В преддверии очередных выборов главы государства в 2017 году, ряд политических партий заявили в средствах массовой информации о выдвижении своих представителей в качестве кандидатов в Президенты Кыргызской Республики. При этом, некоторые из них начали активное распространение материалов о претендентах на участие в выборах Президента Кыргызской Республики в качестве кандидатов, в многочисленных интервью и выступлениях самих претендентов в электронных и печатных средствах массовой информации также содержатся признаки предвыборной агитации.

Согласно законодательству, информирование избирателей кандидатами, политическими партиями или их представителями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) кандидатов, политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией.

При этом статьей 23 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" прямо предусмотрены сроки проведения предвыборной агитации, а именно "предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования".

Таким образом, распространение информационных и иных материалов, имеющих признаки агитации политических партий и граждан, планирующих участвовать в выборах Президента Кыргызской Республики, до начала установленного законодательством срока предвыборной агитации недопустимо.

В этой связи, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обращается ко всем политическим партиям и гражданам Кыргызской Республики, намеревающимся принять участие в выборах Президента Кыргызской Республики, и призывает воздержаться от преждевременного распространения материалов, имеющих признаки агитации.