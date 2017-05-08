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Обмен посланиями между главами МИД КР и Дании

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/obmen-pos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424793-ru.html

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8 мая 2017, 22:24       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Данией главы МИД КР и Дании обменялись посланиями.
Министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самюэльсон напарвил следующее послание:
Ваше Превосходительство,
По радостному случаю чествования 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Дания, позвольте выразить Вам и кыргызскому народу заверения в моем самом высоком уважении.
Я с нетерпением жду продолжения ценного и конструктивного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Королевством Дания.
Искренне Ваш,
Андерс Самуэльсен
В послании Министра Иностранных Дел КР Эрлана Абдылдаева было сказано следующее:
Уважаемый господин Министр,
Примите мои искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Дания.
Рассчитываю, что сотрудничество между нашими ведомствами будет способствовать более широкому раскрытию потенциала кыргызско - датских связей, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
Выражаю уверенность в том, что отношения между нашими странами будут укрепляться, основываясь на принципах гуманизма, демократии, толерантности и равноправия.
В этот знаменательный день, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а народу Дании - мира и благополучия.
С уважением,
Эрлан Абдылдаев

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