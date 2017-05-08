Обмен посланиями между главами МИД КР и Дании

8 мая 2017, 22:24 Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Данией главы МИД КР и Дании обменялись посланиями.

Министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самюэльсон напарвил следующее послание:

Ваше Превосходительство,

По радостному случаю чествования 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Дания, позвольте выразить Вам и кыргызскому народу заверения в моем самом высоком уважении.

Я с нетерпением жду продолжения ценного и конструктивного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Королевством Дания.

Искренне Ваш,

Андерс Самуэльсен

В послании Министра Иностранных Дел КР Эрлана Абдылдаева было сказано следующее:

Уважаемый господин Министр,

Примите мои искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Дания.

Рассчитываю, что сотрудничество между нашими ведомствами будет способствовать более широкому раскрытию потенциала кыргызско - датских связей, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Выражаю уверенность в том, что отношения между нашими странами будут укрепляться, основываясь на принципах гуманизма, демократии, толерантности и равноправия.

В этот знаменательный день, позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а народу Дании - мира и благополучия.

С уважением,

Эрлан Абдылдаев