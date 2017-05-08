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Бишкекчане смогут сфотографироваться с ретро-мотоцикламиБишкекчане смогут сфотографироваться с ретро-мотоциклами

В Госархив переданы более 100 писем фронтовиков – воспитанников Бишкекского детдома

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424792-ru.html

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8 мая 2017, 21:47       Комментарии

Государственному архиву переданы письма фронтовиков детского дома им.Надежды Константиновной Крупской. Об этом 8 мая сообщили в Госархиве.
Официальная передача писем состоялась 8 мая в Государственном архиве. Передала документы дочь одной из воспитанниц детского дома - Гуля Дунганова.
По ее словам, на хранение у ее матери находилось порядка 100 писем.
"Дело в том, что моя мама дружила с дочерью директора детского дома Ольги Семечковой, куда ранее фронтовики писали письма. После, мамина подруга уехала в Россию и оставила ей письма. Так, мама, а после ее смерти и мой папа почему-то не спешили обнародовать письма и передать их. А сейчас, родителей нет в живых, писем много и откликнулись люди, кому можно передать их", - рассказала она.
По словам Г.Дунгановой, воспитанники называли директора детдома Н.Крупскую мамой.
"По письмам видно, как они обращались к ней, мамочкой и рассказывали обо всем, что творилось в их жизни. К примеру, есть открытка солдата с изображением природы Кыргызстана. Ее он прислал маме с поздравлением 8 марта в 1945 году. Многие солдаты кроме детского дома ничего не видели толком, поэтому они писали о том, как в поезде едут, как у одного украли сумку с документами и 200 рублей, которых дала мама", - добавила она.
Детский дом, по словам Г.Дунгановой, находился в Бишкеке на месте нынешней Национальной академии наук.
"Детский приемник был создан в 1930 году и рассчитан он был на 40 человек. В 1935 году был реорганизован в нормальный школьный детский дом на 200 человек. Мы очень рады, что успели передать письма к 9 мая", - заключила Г.Дунганова.

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