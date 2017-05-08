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Бишкекчане смогут сфотографироваться с ретро-мотоциклами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424791-ru.html

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Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

8 мая 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет выставка раритетных и кастом-мотоциклов (адаптированных под запросы заказчика), сообщили в сообществе мотоциклистов Кыргызстана.
Мероприятие запланировано на 9 мая в мотобаре "Перцы", начнется оно в 18.00.
В анонсе выставки говорится, что коллекционеры и реставраторы годами восстанавливают старые мотоциклы, чтобы история, воплощенная в металле, "была доступна всем людям". Любители уникальной мототехники стараются сделать своих железных коней неповторимыми.
В программе вечера также показ авангардной коллекции Мээрим Акматовой "Королева мотострады", конкурсы, живая музыка и веселая вечеринка.
Ретро-экспонаты будут конкурировать друг с другом в нескольких номинациях: "Период ВОВ и после", "Период СССР с 1980 года", "Самый старый байк", "Приз зрительских симпатий". Кастом-мотоциклы выставлены в номинациях: "Конкурс конструкторов", "Лучшая покраска", "Лучший Бобер", "Лучший стрит", "Лучший фристайл", "Приз зрительских симпатий". Победителей последней номинации определят гости выставки.
Самим зрителям предлагают посоревноваться в номинациях Lady retro fashion и Gentleman retro fashion, придя на вечеринку в соответствующих костюмах. Женский мотоклуб "Шабаш" проведет для детей конкурс Retro custom moto: здесь выберут лучшие рисунки детей до 15 лет, выполненные в стиле ретро- и кастом-мотоциклов.
Профессиональные фотографы будут снимать всех желающих девушек на фоне мототехники - эти фото "посоревнуются" в номинациях Pin-up moto girl и Modern moto girl. Лучшие снимки войдут в мото-календарь на следующий год.
Программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Бишкеке 9 мая, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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