Бишкекчане смогут сфотографироваться с ретро-мотоциклами

8 мая 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В Бишкеке пройдет выставка раритетных и кастом-мотоциклов (адаптированных под запросы заказчика), сообщили в сообществе мотоциклистов Кыргызстана.

Мероприятие запланировано на 9 мая в мотобаре "Перцы", начнется оно в 18.00.

В анонсе выставки говорится, что коллекционеры и реставраторы годами восстанавливают старые мотоциклы, чтобы история, воплощенная в металле, "была доступна всем людям". Любители уникальной мототехники стараются сделать своих железных коней неповторимыми.

В программе вечера также показ авангардной коллекции Мээрим Акматовой "Королева мотострады", конкурсы, живая музыка и веселая вечеринка.

Ретро-экспонаты будут конкурировать друг с другом в нескольких номинациях: "Период ВОВ и после", "Период СССР с 1980 года", "Самый старый байк", "Приз зрительских симпатий". Кастом-мотоциклы выставлены в номинациях: "Конкурс конструкторов", "Лучшая покраска", "Лучший Бобер", "Лучший стрит", "Лучший фристайл", "Приз зрительских симпатий". Победителей последней номинации определят гости выставки.

Самим зрителям предлагают посоревноваться в номинациях Lady retro fashion и Gentleman retro fashion, придя на вечеринку в соответствующих костюмах. Женский мотоклуб "Шабаш" проведет для детей конкурс Retro custom moto: здесь выберут лучшие рисунки детей до 15 лет, выполненные в стиле ретро- и кастом-мотоциклов.

Профессиональные фотографы будут снимать всех желающих девушек на фоне мототехники - эти фото "посоревнуются" в номинациях Pin-up moto girl и Modern moto girl. Лучшие снимки войдут в мото-календарь на следующий год.

Программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Бишкеке 9 мая, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>