О 90-летнем ветеране труда забыли в Чуйской области — родственники

8 мая 2017, 20:29 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. Ветеран труда 90-летняя Куку Асанбекова недовольна тем, что власти о ней забыли.

Первые сообщения о бабушке появились в соцсетях. Пользователи писали, что пенсионерка не может добиться приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Кроме того, она не получает причитающиеся ветеранам пособия.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстана связались с Куку апа. Она поделилась воспоминаниями о том, как в военные годы ухаживала за скотом в Сары-Озоне и собирала пшеницу на поле. В 1943 году в возрасте 16 лет она участвовала в строительстве канала в селе Ивановка.

Куку Асанбекова рано лишилась отца - он умер через 20 дней после того, как вернулся с войны. Женщина воспитала девятерых сыновей, сейчас она живет с семьей младшего.

По словам ее невестки Гульзат Асанбековой, за последние три года близкие Куку апа написали в правительство не одно письмо о том, что местные власти не обращают внимания на ветерана.

"Мы писали премьер-министру, нам ответили, что нужно обращаться в айыл окмоту. Обратились - там сказали, что бабушка не числится в списках. Три года уже пишем письма и не можем получить ответа", - рассказала невестка пенсионерки.

У Куку Асанбековой 27 внуков, 40 правнуков и один праправнук. Ее пенсия составляет 5 600 сомов. Бабушку огорчает, что "чиновники не приходят даже спросить о здоровье".

"Мы многое пережили. Работали ради народа, ради того, чтобы был мир... А сейчас меня даже на праздник не приглашают", - посетовала она.

Куку апа зарегистрирована по месту жительства в селе Карагай-Булак Ысык-Атинского района. Ответственный секретарь айыл окмоту Жылдыз Тентимишова сообщила, что официально семья Асанбековых к ним не обращалась. По словам Тентимишовой, при отсутствии необходимых документов женщину не смогут добавить в список работников тыла.

"Если бы нам предоставили документы, мы внесли бы ее в список. Но документов нет", - пояснила Тентимишова.

По информации Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане проживают 3 204 работников тыла и 640 ветеранов войны.