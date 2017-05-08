Работы 100 фотографов — выставка к Дню Победы открылась в Бишкеке

8 мая 2017, 19:37 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. На площади Ала-Тоо в Бишкеке открылась фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", приуроченная к Дню Победы, сообщила пресс-служба мэрии.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Фотовыставка "Праздник со слезами на глазах", приуроченная к Дню Победы на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Здесь представлены около 100 работ известных фотографов разных времен, которые запечатлели тяготы военного времени и радость людей, празднующих Победу.

Ранее на центральной площади проводились фотовыставки, посвященные Международному женскому дню, Ноорузу, Апрельской народной революции и Дню Бишкека.