МЧС работает над ликвидацией стихийных бедствий на юге Кыргызстана

8 мая 2017, 19:02 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана активно работает над ликвидацией стихийных бедствий на юге страны и предотвращением возможных ЧП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 3 и 5 мая на территории Таджикистана произошли землетрясения силой в эпицентре 7 баллов. В населенных пунктах Шибе, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области интенсивность землетрясения составила 6 баллов, в других районах подземные толчки достигали 4-5 баллов.

По данным ведомства, с 3 по 7 мая были распределены и установлены: в селе Шибе — 53 палатки, заселено 265 человек; в селе Жекенди — 75 палаток, заселено 450 человек; в селе Чулук — 61 палатка, заселено 244 человека, в селе Кара-Тейит — 121 палатка, заселено 605 человек, в селе Карамык — 234 палатки, заселено 1 тыс. 572 человека. Всего в 544 палатки заселено 3 тыс. 136 человек.

Ведомством ведется активная работа по предупреждению ЧС и в других населенных пунктах.

Так, 7 мая 2017 года в селе Жекенди Чон-Алайского района Ошской области по предписанию Департамента мониторинга была временно переселена в установленную палатку семья Раимкуловой К., жилому дому которой создал угрозу разрушения активизировавшийся оползень объемом 306 м3.

В Узгенском районе Ошскойт области близ сел Курбу-Таш и Маркс сошедший 5 мая оползень накрыл 34 жилых дома и 35 столбов ЛЭП. В общей сложности на оползнеопасном участке находится 61 жилой дом. По данным МЧС, жители этих домов переселены в палатки. Также сошедший оползень перекрыл русло реки Шор-Суу. 6 мая 167 спасателей и 100 солдат Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана с соответствующими службами гражданской защиты вынесли в безопасное место из социальных объектов бытовую технику и мебель.

В айыльном округе Куршаб Узгенского района Ошской области в результате сошедших с ручейка участка Тогорок-Кол вод образовался бассейн близ села Шагым. В связи с ливневыми дождями объем воды в бассейне повысился, в результате чего появилась угроза затопления 40 жилым домам. После обследования территории спасатели уменьшили объем воды в бассейне, прокопав небольшой канал на опасном участке.

В айыльном округе Нариман Кара-Суйского района Ошской области из-за прошедших 18-19 апреля проливных дождей в канале Машрапсай поднялся уровень воды, размыв часть внутрихозяйственной дороги, что создало угрозу затопления 30-40 жилым домам. К месту ЧП была стянута спецтехника, проведены берегоукрепительные работы.

В айыльном округе Ибраимов Чуйского района одноименной области 7 мая в результате ливневых дождей поднялся уровень воды в реке Бурана, создав угрозу затопления 8 жилым домам села Кара-Ой. В ночь на 8 мая с помощью привлеченной инженерной техники были проведены работы по укреплению берегов. Угроза затопления жилых домов ликвидирована.