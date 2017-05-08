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Жарко, но в отдельных районах дожди — погода по Кыргызстану на 9 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424787-ru.html

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В Кыргызстане произошло землетрясение

8 мая 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. В отдельных районах республики 9 мая пройдут дожди и грозы, местами осадки будут сильными, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской и Таласской областях ночная температура составит 9-14 градусов выше нуля, днем ожидается +29.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +10...+15, днем воздух прогреется до 28-29 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью около 8 градусов тепла, днем термометры покажут до 19 со знаком "плюс".
В Нарынской области ночью прогнозируется от 3 до 8 градусов выше нуля, а днем +21.
В Оше без осадков, в ночное время будет +15, днем воздух прогреется до 28 градусов.
В Бишкеке осадки также маловероятны, ночью 13-15 градусов тепла, днем +25...+27.

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