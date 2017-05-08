Посмотрите эти ролики, прежде чем превышать скорость на дорогах

8 мая 2017, 19:18 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. С начала года на дорогах Кыргызстана погибли 148 человек. Чтобы предупредить автомобилистов об опасности безответственного вождения, Главное управление патрульной милиции МВД распространило тематические видеоролики.

По сюжету одного из них, мужчина садится за руль в плохом настроении и едет на высокой скорости. Он игнорирует требование инспектора об остановке и погибает, врезавшись в дерево. Трагедию видят его супруга и сын. Мальчик успокаивает маму и обещает никогда ее не оставлять.

В другом видео приводится страшная статистика дорожно-транспортных происшествий за текущий год. В третьем ролике демонстрируются последствия автоаварий, люди держат портреты родных, погибших в ДТП, и призывают водителей не совершать роковых ошибок.

Нередко автолюбители садятся за руль нетрезвыми, превышают допустимую скорость, проезжают на запрещающий сигнал светофора, нарушают правила проезда перекрестков, выезжают на полосу встречного движения в местах, где это запрещено дорожной разметкой и знаками, отмечает пресс-служба ГУПМ.

"Особенно горько, что часто водители совершают нарушения преднамеренно, надеясь на "авось". Результат один - страшные трагедии и загубленные жизни. Настало время изменить себя, свое поведение, мировоззрение и отношение к безопасности на дорогах", - говорится в обращении правоохранителей.

Министр внутренних дел Улан Исраилов ранее проинформировал, что за три месяца текущего года в Кыргызстане произошло 1 169 аварий. В них погибли 148 человек (в том числе восемь детей), 1 686 получили травмы (из них 221 ребенок). Основные причины ДТП - превышение скорости и выезд на встречную полосу.

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