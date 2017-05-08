Каждому ветерану ВОВ к празднику выделили по 15 тыс сомов

8 мая 2017, 18:40 Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. К Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Кыргызстане выплачены единовременные денежные пособия в размере 15 тысяч сомов, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Деньги выделены из республиканского бюджета. На счета городских и районных управлений соцразвития перечислены 42 миллиона 900 тысяч сомов.

Сегодня, по информации Минсоцразвития КР, в республике проживают 640 ветеранов ВОВ: 173 инвалида войны, 415 участников, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда. Ветераны получают ежемесячные и ежегодные единовременные выплаты. С 2010 года им начисляют ежемесячную денежную компенсацию (вместо льгот) в размере 7 тысяч сомов. Кроме того, участники ВОВ ежемесячно получают пожизненную стипендию президента КР в размере 10 тысяч сомов.

Средний размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны - свыше 7 тысяч сомов.

Сколько ветеранов ВОВ осталось в Кыргызстане, читайте в инфографике Sputnik>>