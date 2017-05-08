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Завершился пятый тур Открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннисуЗавершился пятый тур Открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Каждому ветерану ВОВ к празднику выделили по 15 тыс сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424785-ru.html

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В Кыргызстане о 90-летнем ветеране труда забыли местные власти

8 мая 2017, 18:40       Комментарии

БИШКЕК, 8 мая - Sputnik. К Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Кыргызстане выплачены единовременные денежные пособия в размере 15 тысяч сомов, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.
Деньги выделены из республиканского бюджета. На счета городских и районных управлений соцразвития перечислены 42 миллиона 900 тысяч сомов.
Сегодня, по информации Минсоцразвития КР, в республике проживают 640 ветеранов ВОВ: 173 инвалида войны, 415 участников, 25 несовершеннолетних узников концлагерей и 27 блокадников Ленинграда. Ветераны получают ежемесячные и ежегодные единовременные выплаты. С 2010 года им начисляют ежемесячную денежную компенсацию (вместо льгот) в размере 7 тысяч сомов. Кроме того, участники ВОВ ежемесячно получают пожизненную стипендию президента КР в размере 10 тысяч сомов.
Средний размер пенсии ветеранов Великой Отечественной войны - свыше 7 тысяч сомов.
Сколько ветеранов ВОВ осталось в Кыргызстане, читайте в инфографике Sputnik>>

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