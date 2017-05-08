В "Пулково" задержан выходец из Кыргызстана, насиловавший жертву в течение 4 часов

8 мая 2017, 18:40 Комментарии

В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) задержан выходец из Кыргызстана, которого обвиняют в изнасиловании россиянки. Об этом сообщают в Следственном комитете Российской Федерации по Ленинградской области.

В ведомстве отмечают, что преступление было совершено 16 марта 2017 года в Ломоносовском районе. Согласно версии следствия, мужчина затащил 27-летнюю девушку в бытовку, где на протяжении четырех часов ее насиловал.

По факту изнасилования Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. В ходе следствия оперативниками Главного управления МВД России по Ленобласти было установлено, что к совершению преступления причастен 30-летний уроженец Киргизии Халиев, недавно получивший гражданство Российской Федерации.

Следователи выяснили, что некоторое время назад подозреваемый улетел на родину – в город Ош, где у него родился сын. Отсидевшись в Кыргызстане непродолжительное время, насильник решил вернуться в Россию, о чем своевременно были проинформированы оперативники петербургского уголовного розыска. Непосредственно в зале прилета аэропорта "Пулково" подозреваемый был задержан в пятницу, 5 мая.