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В "Пулково" задержан выходец из Кыргызстана, насиловавший жертву в течение 4 часов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-pulk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424784-ru.html

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8 мая 2017, 18:40       Комментарии

В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) задержан выходец из Кыргызстана, которого обвиняют в изнасиловании россиянки. Об этом сообщают в Следственном комитете Российской Федерации по Ленинградской области.
В ведомстве отмечают, что преступление было совершено 16 марта 2017 года в Ломоносовском районе. Согласно версии следствия, мужчина затащил 27-летнюю девушку в бытовку, где на протяжении четырех часов ее насиловал.
По факту изнасилования Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. В ходе следствия оперативниками Главного управления МВД России по Ленобласти было установлено, что к совершению преступления причастен 30-летний уроженец Киргизии Халиев, недавно получивший гражданство Российской Федерации.
Следователи выяснили, что некоторое время назад подозреваемый улетел на родину – в город Ош, где у него родился сын. Отсидевшись в Кыргызстане непродолжительное время, насильник решил вернуться в Россию, о чем своевременно были проинформированы оперативники петербургского уголовного розыска. Непосредственно в зале прилета аэропорта "Пулково" подозреваемый был задержан в пятницу, 5 мая.

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