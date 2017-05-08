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Минсоцтруда КР провело подворовое обследование пострадавших в Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/minsotctr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424783-ru.html

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8 мая 2017, 18:00       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Птем подворового обхода обследованы все семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщила глава Минтруда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сейчас мы содействуем в сборе документов пострадавших и членов семей погибших для предоставления им социальных выплат, предусмотренных законодательством КР. Организовываем общественно оплачиваемые работы для восстановления инфраструктуры в зоне ЧС. Кроме того, разработаны планы индивидуальной работы с семьями погибших, потерпевших и индивидуальные планы по защите ребенка. Прорабатывается вопрос о временном размещении детей, пострадавших семей в приемные (фостерные) семьи", - рассказала Таалайгуль Исакунова.

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