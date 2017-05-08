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Жители сел, пострадавших от землетрясения, заселены в палатки – МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424782-ru.html

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В пострадавших от землетрясения районах Чон-Алая 10 мая будут открыты палаточные школы

8 мая 2017, 18:01       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. Жители сел Шибе, Карамык, Чулук, Жекенди и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области, пострадавших от землетрясения заселены в палатки, сообщает пресс-служба МЧС КР.
3 мая в 10:47, а также 5 мая в 11:09 на территории Таджикистана произошло землетрясение силой в эпицентре 7 баллов. В населенных пунктах Шибе, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области интенсивность землетрясения составила 6 баллов и в других районах интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов.
Всего обследовано 1 тыс жилых домов айыльного округа Жекенди. Из них выявлено: жилые дома, нуждающиеся в мелком ремонте (1 категория) – 85, нуждающиеся в мелком ремонте (2 категория) – 141, нуждающиеся в капитальном ремонте (3 категория) – 237, находящиеся в аварийном состоянии (4 категория) – 529 и разрушенные жилые дома (5 категория) – 8.
С 3 по 7 мая 2017 года были распределены и установлены:
- в с.Шибе было установлено 53 палаток и заселено 265 человек;
- в с.Жекенди было установлено 75 палаток и заселено 450 человек;
- в с.Чулук было установлено 61 палатка и заселено 244 человек;
- в с.Кара-Тейит было установлено 121 палатка и заселено 605 человек;
- в с.Карамык было установлено 234 палаток и заселено 1 тыс 572 человек.
Всего в 544 палаток, выделенные от МЧС КР, были заселены 3 тыс 136 жителей айыльного аймака Жекенди.
В период с 7 по 8 мая 2017 года, землетрясения интенсивностью 3-х балла, зафиксировано 2 раза.
Также обследованы 5 социальных объектов, из них: 1 корпус больницы (стационарное) села Карамык требуется капитальный ремонт (3 категория), 2 корпус этой же больницы (ГСВ, родильный дом) в аварийном состоянии (5 категория). Почта в селе Карамык также в аварийном состоянии (5 категория), в селе Кара-Тейит ФАП – 3 категории, нуждается в капитальном ремонте, была обследована мечеть – 5 категория, здание в аварийном состоянии. В селе Шибээ была обследована средняя школа им. Ташбек уулу Гапара – 5 категория, здание в аварийном состоянии.

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