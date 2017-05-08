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Руководство ГУВД г.Бишкек и сотрудники районных УВД поздравили ветеранов ВОВ

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424781-ru.html

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8 мая 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 8 мая /Кабар/. В преддверии 9 мая заместитель начальника главного управления внутренних дел г.Бишкек полковник милиции Т. Исаев и председатель совета ветеранов ГУВД г.Бишкек З. Кожобекова посетили дома ветеранов Великой Отечественной Войны в Бишкеке, поздравили их с праздником Великой Победы и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Они вручили ветеранам денежные премии от имени руководства и личного состава ГУВД г.Бишкек.
Как сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкека, во время беседы ветераны и труженники тыла рассказали о тяжелых днях войны, о своей биографии, показали фотографии и дали свои наставления. Сейчас каждый ветеран Великой Отечественной Войны заслуживает особого внимания.
Поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны и труженников тыла, таких как Павликов А.В., Мырзакаримов К., участница ленинградской блокады Золотых О.Б. труженник тыла Кочкорбаев А. Кроме того вдовы ветеранов Ромашова Н.Ф., Жумалиева Д.К., Барсукова Т.Н. и Новикова Н.М.
Так же, заместитель начальника УВД свердловского района г.Бишкек полковником милиции Эркинбаевым Н.М. вместе с председателем Совета ветеранов УВД Свердловского района г.Бишкек майором милиции в отставке Сапарбаевым А.Т., старшим инспектором ГПП УВД Свердловского района г.Бишкек майором милиции Акбашевым Н.Э. и старшим инспектором ГК УВД Свердловского района г.Бишкек капитаном милиции Жээналивой А.М посетили дома и поздравили ветерана Великой Отечественной Войны, труженника тыла Усубалиева Е. и вдову участника ВОВ Осмонову Раю.
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